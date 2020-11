Thomas Müller van onschatbare waarde in Bayern München en groot gemis voor Duitsland?

Thomas Müller is al 31 jaar, maar nog steeds vaste waarde bij zijn Bayern München. Na de 6-0 nederlaag tegen Spanje liet Franz Beckenbauer als columnist zijn licht schijnen over de speler Thomas Müller, iemand die ze volgens hem missen in de nationale ploeg van Duitsland.

Sinds het WK van 2018 werd Thomas Müller niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Onder leiding van bondscoach Joachim Löw zijn het de 'youngsters' die volop hun kansen krijgen.

Volgens Franz Beckenbauer, ex-speler en gewezen interim-trainer van Bayern München, mist Duitsland een aanjager zoals Müller. “Müller zou de ploeg opzwepen, zoals hij bij Bayern doet als het moeilijk gaat. Als het in maart niet lukt bij de laatste interlands voor het EK, moet Löw zijn koers veranderen", aldus de Duitse voetballegende.

Beckenbauer kwam ook nog even terug op de afstraffing tegen Spanje. “De Duitse ploeg was helemaal nergens. Een totale black-out”, vervolgde Beckenbauer in BILD. “Gelukkig zijn dergelijke mislukkingen bij de nationale ploeg zeldzaam. Maar op het veld is er een leiderschapsprobleem in de ploeg van Joachim Löw. Ik heb geen volwassenheid gezien, niets. Als het niet goed gaat, heb je leiders nodig.”

Müller komt aan 100 wedstrijden voor Duitsland. In deze 100 wedstrijden kwam hij 38 keer tot scoren.

Onmisbaar voor Bayern München

Na de 'treble' afgelopen seizoen, staat Thomas Müller ook dit seizoen weer op een hoog niveau te voetballen. Onder Hansi Flick startte Müller al elke wedstrijd in de basis en was de aanvallende middenvelder goed voor 4 goals en 5 assists in zeven wedstrijden.