Opnieuw positief en belangrijk nieuws voor de Rode Duivels in aanloop naar het WK

De groepsfase van de Nations League 2020 is voorbij en met een plekje in de 'Final Four' hebben de Belgen gedaan wat ze moesten doen. Ook in aanloop naar het WK zien we goed nieuws.

Voetbaljaar 2021 gaat een ongelooflijk druk jaar worden. Met de oefenmatchen als voorbereiding op het EK, de kwalificatiematchen voor het WK en de eindfase van de Nations League staan de Rode Duivels voor een zéér druk programma. Positief nieuws met oog op de WK- loting Nog enkele dagen geduld want op 26 november zal de nieuwe FIFA Ranking bekendgemaakt worden. Die nieuwe ranking zal rekening houden met de afgelopen interlands van de voorbije weken. Op 7 december kennen de Rode Duivels hun vier tegenstanders in de kwalificaties voor het WK 2022. Het Laatste Nieuws weet al dat België alle grote Europese voetballanden zal mijden doordat deze landen zullen worden ingezet als reekshoofd. Toch maar niet onderschatten Naar alle waarschijnlijkheid zullen Zwitserland, Polen, Wales of Rusland als moeilijkste tegenstanders uit de loting komen. Al zullen we in dat geval moeten waken voor onderschatting.