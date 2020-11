Eden Hazard terug in de selectie, Real Madrid ziet aanvaller in bloedvorm uitvallen na positieve test

Eden Hazard keert voor het eerst na zijn besmetting terug in de selectie van Real Madrid. Toch lijkt Zinédine Zidane nog niet verlost van zijn 'coronazorgen'. Deze keer testte Luka Jovic positief. Een domper want de aanvaller maakte tijdens de voorbije interlandperiode indruk.

Eden Hazard miste de belangrijke interlandperiode bij de Rode Duivels. Maar ook zonder hun aanvoerder wisten de Duivels zich te plaatsen voor de Final Four. Deze week testte Eden Hazard weer negatief. Hij zit dan ook meteen in de selectie van de Madrilenen

Luka Jovic daarentegen verkeert in isolatie na een positieve coronatest. Ondanks een moeilijke periode bij zijn club verkeerde de aanvaller in bloedvorm bij Servië. Jovic scoorde 2x in het Nations League-duel tegen Rusland, en maakte in de EK-kwalificatie tegen Schotland de gelijkmaker. Even leek hij de nationale held te worden, maar uiteindelijk verloor het op strafschoppen en liep het een ticket voor het EK 2021 mis.

Zaterdag speelt Real Madrid op verplaatsing bij Villarreal. Het belooft een lastige wedstrijd te worden. Villarreal kende een goed seizoensbegin en heeft zich op een tweede plaats in La Liga geparkeerd.