Van kwaad naar erger bij FC Barcelona: twee basispionnen kunnen streep trekken door 2020

Zaterdagavond won Atlético Madrid met 1-0 van FC Barcelona. Voor de ploeg van Ronald Koeman is het de slechtste start in 29 jaar. Die komt dan nog eens na de zware 8-2 nederlaag tegen Bayern München aan het einde van vorig seizoen.

Als je dan denkt dat het niet erger kan worden... Zondag kwam Barça met nieuws over twee geblesseerden. Gerard Piqué is zwaar geraakt aan de knieligamenten, zo meldde de club. Hij zal maanden onbeschikbaar zijn.

Voorts was er ook nieuws over Sergi Roberto. De Spanjaard kampt met een scheurtje in het bovenbeen en zijn afwezigheid wordt op twee maanden geschat. Roberto en Piqué kunnen met andere woorden een streep trekken door dit kalenderjaar...

