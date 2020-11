🎥 Voormalig Manchester United-aanvaller ziet verdediger penalty pakken in strafschoppenreeks

In de MLS stonden Orlando City en New York City in de play-offs tegenover elkaar. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Tijdens de strafschoppenreeks kreeg Orlando-doelman een rode kaart onder zijn neus geduwd. Verdediger Rodrigo Schlegel verdween in het doel.

Tijdens de strafschoppenreeks zagen we een chaotisch beeld. Bij een 3-4 voorsprong pakte Orlando-doelman Gallese een penalty, maar de VAR verbrodde het feestje.

De doelman sprong te vroeg van zijn lijn en ontving automatisch een tweede gele kaart. Ook de reservedoelman kon niet meer tussen de lijnen komen omdat alle wissels waren opgebruikt.

Orlando-Verdediger Rodrigo Schlegel nam de handschoenen van zijn doelman over. Hij pakte zelfs de laatste strafschop van New York City. Uiteindelijk klaarde Benji Michel de klus. Ex- aanvaller van Manchester United Nani miste zijn penalty voor Orlando, maar kan toch opgelucht ademhalen.

Defender or goalkeeper? Rodrigo Schlegel can do it all. 👏 pic.twitter.com/4RPoQRio8z — Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020

Orlando kwam in 2015 in de MLS terecht. Nu pakt het ook zijn eerste overwinning in de play-offs. Het mag zich nu klaarmaken voor de kwartfinales.