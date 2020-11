Bij PSV komt Belgisch toptalent eindelijk terug aan de oppervlakte na veel blessureleed

In de jeugdopleiding van PSV zitten er traditiegetrouw altijd wel enkele Belgische spelers. Het is wachten vooraleer er nog eens eentje van een groot kaliber doorbreekt. Bijna twee jaar geleden klopte er nochtans één nadrukkelijk op de deur.

In januari vorig jaar mocht Yorbe Vertessen mee op de stage van het A-elftal van toenmalig coach Mark Van Bommel. De Belgische jeugdinternational moest toen nog zijn achttiende verjaardag vieren.

De afgelopen twee seizoenen kende Vertessen echter heel wat blessureleed en zo werd de opmars van de jongeling afgeremd. Afgelopen weekend kon hij die nare periode afsluiten met een deugddoend doelpunt bij Jong PSV.

Onze landgenoot hoopt dat de trein nu vertrokken is: "Ik moet nu zorgen dat ik fit blijf en heel goed blijven luisteren naar mijn lichaam. Ik ben blij met mijn goal en voel me nu lekker", klinkt het in Het Eindhovens Dagblad.