Club Brugge trekt met opgeheven hoofd naar Dortmund: "Die 0-3 was geflatteerd" & "Het moet leuk zijn met iemand als Haaland in de spits"

Club Brugge trekt met een driepunter in de rugzak naar Borussia Dortmund. Voor de interlandbreak werd het 0-3 in voor de Duitsers, maar dat vond men aan West-Vlaamse zijde geen correcte weergave.

Club Brugge begon nochtans zeer degelijk tegen Borussia Dortmund, maar keek bij de rust wel tegen een droge 0-3 achterstand aan. "Ze zijn wereldtop", gaf Noa Lang aan. "Toch vond ik die 0-3 een beetje geflatteerd. We hebben bij vlagen goed voetbal laten zien en we kunnen met het hoofd omhoog naar Duitsland trekken. We gaan vol voor die drie punten vechten."

Clement wil meer efficiëntie

In de heenmatch tekende ene Erling Haaland voor twee goals. Ondertussen mocht hij de Golden Boy Award op zak steken en zaterdag scoorde hij nog vier goals in een helft. "Het moet leuk zijn om een Haaland, of een vergelijkbaar type zoals Lukaku, in de ploeg te hebben", gaf Philippe Clement aan.

"Normaal is Dortmund ver boven ons niveau. Dat mogen we gerust zeggen. Maar we gaan ons vel wel heel duur verkopen. Dat hebben we in de heenmatch ook gedaan, alleen viel de uitslag tegen. Wat kansen en balbezit betreft was het in evenwicht", besloot Clement, die nog wat meer efficiëntie wil zijn bij zijn manschappen.