De hoge licentievoorwaarden in 1B zijn een groot probleem voor zeer veel clubs, ook voor Thes Sport

Aan ambitie geen gebrek bij de Limburgse club Thes Sport uit Tessenderlo. De club legt de sportieve lat hoog en kijkt uit naar promotie.

In een uitgebreid interview met Thes-voorzitter De Wit in 'Door fans voor fans' wordt de ambitie van de club niet onder stoelen of banken geschoven. De voorzitter spreekt over de competitie in 1B, de nabije toekomst en de strenge licentievoorwaarden.

Voetbal in 1B, met 8 ploegen

"Ik vind dat het huidige format met 8 ploegen absoluut niet aantrekkelijk is. Men kan geen gesloten systeem bouwen met een hoop beloftenploegen. Kijk naar Club NXT, dat is een heel zwak verhaal. Dat worden geen grote jongens, ik snap het nut daar niet van. Als er 20 procent doorgroeit is het een succes, maar dat gaat niet lukken. Ik denk dat er betere voorbeelden zijn, zoals bijvoorbeeld Leandro Trossard die werd uitgeleend op een lager niveau om dan terug een stap omhoog te kunnen zetten.”

Wendy De Wit is wel voorstander van een competitie met 16 of 18 ploegen: “In 1B hopen wij op een volwaardige reeks met 16 à 18 ploegen. Nu wij niet kunnen promoveren is het mooie van de sport volledig weg, voetbal is matchen winnen, kampioen spelen en daarvoor beloond worden. Alles draait om geld, daarmee kan je de licentie en accommodatie betalen en promoveren.”

Absurde licentievoorwaarden

Het is niet makkelijk voor kleinere clubs om een weg te banen naar de hoogste klasse van ons voetbal. Vaak wordt er gestoten op hetzelfde probleem... de licentievoorwaarden.

"We gaan proberen om over 2 à 3 jaar te promoveren, maar we moeten realistisch blijven. De licentievoorwaarden moeten versoepelen als we willen promoveren. Het is belachelijk dat men 5.000 zitjes wil in 1B, er is daar geen enkele wedstrijd met een volle tribune. Waarom moet men dan die voorwaarden stellen? Het is toch niet slecht dat wij minder volk, maar wel ambiance hebben?", aldus de 52-jarige ambitieuze voorzitter.

Het volledige interview: