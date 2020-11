Verdient Adnan Januzaj opnieuw zijn plaats bij de Rode Duivels?

Wat met Adnan Januzaj? Hij wist geen plaats in de selectie te veroveren en zal Roberto Martínez opnieuw moeten overtuigen.

In het WK van 2018 scoorde hij nog die prachtige goal tegen Engeland, nu was er geen plaats voor Adnan Januzaj in de selectie van de Rode Duivels. De 25-jarige Belg staat met zijn club Real Sociedad echter helemaal bovenaan in Spanje.

Ook Filip Joos gaf in Extra Time aan dat Januzaj een plaats in de selectie van Roberto Martínez verdient. "Hij laat hele mooie dingen zien in Spanje en kan het ook als invaller. Hij is geen regelmatige speler en niet altijd op niveau, maar als hij in vorm is laat hij geweldige dingen zien."