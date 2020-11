Vanaf volgende week weer fans toegelaten in Premier League

Boris Johnson kondigt maandag een versoepeling van de coronamaatregelen aan. Ook voor de voetbalfans verandert er een en ander. Vanaf 2 december wordt er immers een beperkt aantal toeschouwers toegelaten in de stadions. Dat meldt de BBC.

Ook over het Kanaal ligt het amateurvoetbal al wekenlang stil. Het profvoetbal ging wél door, weliswaar achter gesloten deuren.

Daar zou vanaf twee december verandering in komen. Boris Johnson zou later vandaag een versoepeling van de coronamaatregelen aankondigen, waardoor er een beperkt aantal fans zouden worden toegelaten in de stadions.

Concreet zou het gaan over 4000 fans bij Premier League-wedstrijden en 2000 in het Championship.