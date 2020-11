Conte wil met Lukaku dat ene stapje extra zetten: "Hij kan uitgroeien tot één van de beste aanvallers ooit"

Romelu Lukaku is één van de beste spitsen ter wereld. Ook bij de Rode Duivels en afgelopen weekend met Internazionale FC stond zijn vizier goed afgesteld. Volgens Antonio Conte kan hij zelfs nog beter worden.

Big Rom is pas hersteld van een blessure, maar extra matchritme heeft hij niet nodig. In de interland tegen Engeland zorgde hij voor de ruimte die anderen toeliet om te scoren, tegen Denemarken deed hij de netten twee keer trillen. Idem met Internazionale FC afgelopen weekend.

Romelu Lukaku heeft van kindsbeen af één doel: de beste spits ter wereld worden. Naar het voorbeeld van zijn grote idool: Didier Drogba. Volgens Antonio Conte heeft het jeugdproduct van RSC Anderlecht het in zich om die droom te verwezenlijken.

In één jaar bij Inter heeft Romelu Lukaku enorme stappen gezet

“In één jaar tijd bij Internazionale FC heeft hij enorme stappen gezet”, aldus zijn coach in The Telegraph. “Ik ben niet alleen een goede leermeester. (lacht) Lukaku is ook enorm leergierig. Hij kan nog beter worden en uitgroeien tot één van de beste aanvallers ooit.”