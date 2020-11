Rondje op het Kampioenenbal: Hazard scoort en dient Inter én Lukaku uppercut toe, Atalanta verrast en gaat winnen op Anfield

Club Brugge ging gisteren met de billen bloot in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Maar ook vanavond stond er Champions League-voetbal op het menu. Een overzicht.

Atlético Madrid 0 - 0 Lokomotiv Moskou

Los Colchoneros kwamen in het eigen Wanda Metropalitano niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Atlético Madrid mist zo de kans om afstand te nemen van Lokomotiv Moskou in de poule. Alles ligt nog open voor de tweede plaats.

Bayern München 3 - 1 RB Salzburg

In de groep van Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou is Bayern München met twaalf op twaalf al zeker van de groepswinst. Alle andere ploegen hebben nog kans op de tweede en derde plaats.

Borussia Mönchengladbach 4 - 0 Shakhtar Donetsk

Het blijft ongemeen spannend in de Groep des Doods. Borussia Mönchengladbach staat na vier speeldagen aan de leiding, maar telt amper één punt meer dan Real Madrid. De Duitsers tellen vier punten meer dan de bezoekers van vanavond.

Internazionale FC 0 - 2 Real Madrid

Internazionale FC kwam al snel op voorsprong na een omgezette strafschop van Eden Hazard. Romelu Lukaku werd nooit in stelling gebracht om Thibaut Courtois te bedreigen. Voor de Italiaanse topclub is het Kampioenenbal zo goed als voorbij.

Olympiakos Piraeus 0 - 1 Manchester City

The Citizens deden het zuinig, maar efficiënt in Griekenland. Pep Guardiola gaf Kevin De Bruyne rust, maar Manchester City had de Rode Duivel niet nodig om de kwalificatie voor de volgende ronde binnen te halen.

Olympique Marseille 0 - 2 FC Porto

Ook voor FC Porto is de overwintering in de Champions League een feit. De Portugezen mogen met Manchester City uitvechten wie de leidersplaats zal pakken. Marseille heeft de beste kaarten om richting Europa League te verhuizen.

AFC Ajax 3 - 1 FC Midtjylland

De Ajacieden hadden geen enkele moeite met de Deense bezoekers. Onder anderen tienersensatie Ryan Gravenberch staat op het scorebord. AFC Ajax deelt de tweede plaats in de groep met Atalanta. De kloof met Liverpool FC bedraagt amper twee punten.

Liverpool FC 0 - 2 Atalanta

De nederlaag van the Reds is dé verrassing van de avond. Atalanta doet dan weer een uitstekende zaak in de strijd om de tweede plaats. Liverpool, Ajax én Atalanta zijn ondertussen wel al zeker van een Europese lente.