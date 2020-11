Ronald Koeman en Barça eindelijk op kruissnelheid? "Dat zag ik ook"

FC Barcelona won gisteren met 0-4 op het veld van Dynamo Kiev. De Catalanen hebben zo twaalf op twaalf en zijn al verzekerd van een stekje in de volgende ronde van de Champions League. Ronald Koeman is een tevreden coach.

In La Liga loopt het vierkant voor FC Barcelona, maar op het Kampioenenbal danst de Catalaanse grootmacht als vanouds. "Ik heb een erg hongerig team gezien. We lieten enkele basisspelers rusten, maar scoorden toch vier doelpunten."

Lionel Messi bleef achter in Spanje, terwijl Antoine Griezmann zich in de kijker kon spelen. "Ik ben blij met zijn doelpunt. Het zal hem vertrouwen geven. De heisa van de voorbije dagen? Antoine is hier gelukkig."