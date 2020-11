"We willen twee topspelers aantrekken en één daarvan is Neymar"

In januari zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij Barcelona en één van de kandidaten is Emili Rousaud. Hij wil de socio's aan zijn kant krijgen door te beloven... Neymar terug te halen. Ondanks dat die in conflict ligt met de Catalaanse club.

Neymar speelt nog bij PSG, maar vecht een juridische discussie uit met zijn ex-club. Ondanks dat wil Rousaud de Braziliaanse ster. "We werken eraan om Neymar terug te halen, al moet hij dan wel eerst de rechtszaak tegen Barcelona intrekken", zo zegt Rousaud in Marca.

En daar stoppen zijn beloftes niet bij, want hij wil nog een topspeler aantrekken. "We willen minimaal twee topspelers aantrekken en één daarvan is Neymar. De naam van de andere topspeler hopen we snel openbaar te kunnen maken en ik weet zeker dat zijn komst veel enthousiasme teweeg zal brengen. We staan in ieder geval in direct contact met deze speler."