Antwerp klaart de klus na uitsluiting bij de Oostenrijkers: The Great Old weer een stap dichter bij Europese overwintering

Antwerp zette vandaag in de Europa League dus een belangrijke stap naar Europese overwintering. Vlak na rust kwam LASK met een man minder te staan. Daar heeft The Great Old optimaal van geprofiteerd.

In groep J telden Antwerp, LASK en Tottenham ieder zes punten. Als Antwerp nog kans wilde maken op een Europese overwintering mocht er dus niet verloren worden tegen de rechtstreekse concurrent.

De troepen van Ivan Leko leken deze boodschap ook begrepen te hebben. Binnen de vijf minuten spatte het afstandschot van Simon Juklerod op de lat uiteen. Daarna kwamen de Oostenrijkers even piepen, maar ook dan was het grootste gevaar afkomstig van The Great Old.

Jean Butez tast in het duister

Lior Refaelov startte een knappe actie op. Met een prima steekbal zette de Israëliër Pieter Gerkens alleen voor doel. De middenvelder kon er zijn voet net niet tegenzetten. Plots sloeg Jean Butez aan het klungelen. De doelman probeerde uit te voetballen maar gaf de bal zomaar cadeau aan LASK. Rantfl kreeg alle tijd en ruimte, maar kon het foutje van de Fransman niet afstraffen.

Even later zag de Antwerp-doelman er opnieuw niet goed uit. Hij kon een zwakke poging niet klemmen, maar Miyoshi belette de gevolgde spits van de openingstreffer. Dan was het nog eens aan Antwerp. Op het halfuur leek Ritchie De Laet op hoekschop de score te openen. Ook de poging van de ervaren verdediger ging net naast.

Dubbele tegenslag voor LASK

De spelers gingen met een 0-0 gelijkspel weer de kleedkamer in. Ondanks een gretige start bracht Antwerp voetballend veel te weinig. Toch kregen beide ploegen voldoende mogelijkheden.

Vlak na rust volgde er een dubbele tegenslag voor de Oostenrijkers. De Laet was sneller op de bal dan Trauner. De aanvoerder van LASK trok aan de noodrem en kreeg daarvoor een rode kaart onder zijn neus geduwd. Lior Refaelov zijn vrije trap verdween via een deviatie in het doel.

Europese droom

Na het openingsdoelpunt kon de thuisploeg geen vuist meer maken. Antwerp nam de wedstrijd volledig onder controle, maar moest wel blijven uitkijken. Uiteindelijk vielen de ruimtes niet meer te belopen voor LASK. Pieter Gerkens kopte op voorzet van Jordan Lukaku de 2-0 binnen. Meteen daarna leek Ampomah met een heerlijke actie de 0-3 te maken. Zijn schot ging voorlangs.

Dankzij het doelpunt van Lior Refaelov doet Antwerp een prima zaak in de strijd op Europese kwalificatie. Het springt voorlopig naar de eerste plaats.