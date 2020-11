Jürgen Klopp maakt zich op voor terugkeer naar Dortmund

Door de coronamaatregelen in Groot-Brittannië zal de wedstrijd in de Champions League tussen Midtjylland en Liverpool niet op Deens grondgebied worden gespeeld.

Op woensdag 9 december ontvangt FC Midtjylland Liverpool in het kader van de groepsfase van de Champions League. De Denen doen dat niet in hun eigen stadion, maar wel in de voetbaltempel van Borussia Dortmund.

Liverpool zou namelijk in quarantaine moeten als de partij in Denemarken doorgaat. Dat kunnen de Reds zich niet permitteren en daarom werd er een oplossing gevonden. Volgens het Duitse medium WDR zou Klopp die oplossing hebben aangereikt.

Klopp kende zijn grootste successen in Duitsland als coach van Dortmund. Een paar maanden nadat hij er gestopt was, in 2015, tekende hij voor Liverpool.