Engelse doelman heeft het nog steeds moeilijk met 'Hand van God': "Maradona was de beste speler tegen wie ik het ooit opnam" & "Jammer dat hij nooit sorry zei"

De voetballer Diego Maradona is onlosmakelijk verbonden met 'De Hand van God'. Op de Wereldbeker in 1986 scoorde hij met de hand tegen Engeland, waar ze er nu nog schande van spreken. Doelman Peter Shilton zag het met lede ogen aan en wijdde er een column aan.

Op de dag van het overlijden van Diego Maradona verscheen er een column in de Britse krant Daily Mail, van de hand van Peter Shilton, de Engelse doelman die zich in 1986 gewonnen moest geven aan 'De Hand van God'.

There will always be one “hand of God “ in football



RIP MARADONA 💔 pic.twitter.com/DSbKbWvI9Y — Kelewele Joint 🍟 (@Ankamagyimi) November 25, 2020

"Hij wist dat hij niet met zijn hoofd bij de bal kon dus sloeg hij hem er met de hand in. Een duidelijk overtreding! Vals spelen", verwees Shilton naar de 1-0 in de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië.

Geen sorry

"Hij keek nog twee keer om, om te wachten op het fluitsignaal van de scheids. Hij wist wat hij gedaan had. We waren er niet goed van en niet lang daarna maakte hij die briljante sologoal (zie foto bovenaan, nvdr.). Zonder die eerste goal zou hij die tweede ook niet hebben gemaakt", aldus de nu 71-jarige ex-doelman.

Hij was zonder twijfel de beste speler tegen wie ik het ooit opnam

"Wat ik niet leuk vind, is dat hij zich nooit heeft verontschuldigd. Nooit, via geen enkel platform heeft hij gezegd dat hij vals heeft gespeeld en dat hij sorry wou zeggen. In plaats daarvan verwees hij naar die 'Hand van God'. Dat kan niet. Hij had dat grootse in zich, maar geen faire sportman."

Al schreef Shilton ook nog mooie woorden neer over Maradona. "Ik hoop dat dat ene moment zijn erfenis niet aantast. Zoals ik al zei: het is een geweldige speler, van hetzelfde kaliber als Pele. Het was een uitzonderlijk talent en het is moeilijk te geloven dat hij op zijn 60e al van ons heen ging. Hij was zonder twijfel de beste speler tegen wie ik het ooit opnam. Mijn gedachten zijn bij zijn familie", besloot de Engelsman.