Twee aantrekkelijke affiches minder voor de Rode Duivels op weg naar WK in Qatar

Tijdens de Europese kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar zullen we alvast niet kunnen smullen van een dubbele confrontatie met onze noorderburen. Ook zij zitten, net als onze Rode Duivels, in pot 1 bij de loting in Zürich op 7 december.

De goede resultaten van Oranje tijdens de Nations League en de laatste vriendschappelijke wedstrijden vertalen zich in een 14e plaats op de FIFA-ranking. Op de Europese lijst staan ze echter 10e en houden zo Zwitserland af. Naast België en Oranje zitten ook Frankrijk, Engeland, Portugal, Sapnje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland in pot 1. De Europese kwalificaties voor het WK lopen van maart tot en met november 2021. Enkel de tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde. De nummers 2 zullen samen met twee teams uit de Nations League moeten strijden voor de drie resterende Europese tickets. Frankrijk De laatste confrontaties met inzet stonden allemaal in het teken van het WK 1998 in Frankrijk. Na elkaar eerst bekampt te hebben in de kwalificaties stond er ook een Derby der Lage Landen geprogrammeerd op het WK zelf. Misschien zien we elkaar eind 2022 tijdens de eindfase wel weer terug.