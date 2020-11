Antwerp-verdediger wordt beloond voor zijn prestatie met plaats in ploeg van de week Europa League

Leuk nieuws voor Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck. Hij is namelijk opgenomen in de ploeg van de week van de Europa League. Hij staat in mooi gezelschap, want onder meer Winks (Tottenham) en Nicolas Pépé (Arsenal) zijn ook van de partij.

Antwerp haalde het gisterenavond in de Europa League met 0-2 van LASK Linz. Onder meer Abdoulaye Seck speelde een sterke wedstrijd en de verdediger is daarvoor ook beloond met een plaats in de ploeg van de week van de Europa League. De ploeg is terug te vinden op de officiële website van de UEFA. Naast Seck zijn ook Livakovic, Ghoulam, Milunovic, Wendell, Gakpo, Winks, Demirbay, Pépé, Carlos Vinicius en Kara opgenomen in de ploeg van de week.