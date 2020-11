David Villa beschuldigd van seksueel misbruik, Spaanse wereldkampioen ontkent alles

Vorige zomer beschuldigde Skyler Badillo David Villa van seksueel misbruik. Bij het Britse medium The Athletic ging ze daar onlangs dieper op in. De gewezen profvoetballer ontkende en deed dat na het interview opnieuw.

De getuigenis van Skyler Badillo dateert van David Villa's periode in de VS, toen hij uitkwam voor New York City. Zij was er toen aan de slag als stagiaire en deed naar eigen zeggen meermaals haar beklag bij de club, die daar vervolgens niet op inging.

In het interview met The Athletic geeft Badillo aan dat Villa haar zonder toestemming aanraakt, bijvoorbeeld aan de heupen, en dat hij een weddenschap had lopen met iemand van de technische staf wie haar het eerst in bed zou krijgen.

David Villa blijft net zoals in de zomer zijn onschuld uitschreeuwen. Hij ontkent alle beschuldigingen.