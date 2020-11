🎥 Dries Mertens brengt een laatste hommage aan Diego Maradona in de straten van Napels

Dries Mertens heeft na de wedstrijd in de Europa League tegen Rijeka nog een omweg gemaakt door het stadscentrum van Napels. De aanvaller van Napoli bracht nog een laatste hommage aan de overleden Diego Maradona door een groot boeket bloemen neer te leggen bij een herdenkingsplaats.

