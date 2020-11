🎥 Tottenham-speler Harry Winks 'doet wat je nooit mag doen' na het scoren van een wereldgoal, ook Mourinho moet er eens mee lachen

Harry Winks scoorde donderdagavond een fantastische goal in de Europa League. Zijn 3-0 paste vanop zo'n 40 meter paste perfect in de bovenhoek, maar was het wel de bedoeling?

Tottenham had geen kind aan Ludogorets en won makkelijk met 4-0. De 3-0 van Harry Winks was van erg mooie makelij. Van aan de zijlijn vanop ongeveer 40 meter vond hij een gaatje achter de doelman en onder de deklat in de bovenhoek. Harry is een tovenaar! 🎩😱 @HarryWinks pic.twitter.com/X7nJvMaxcW — Play Sports (@playsports) November 27, 2020 Een wereldgoal! Al gaf hij na de match toe dat het niet zijn bedoeling was. "Ik wilde Bale bereiken maar ik gaf te veel kracht mee aan de trap", reageerde hij met een brede glimlach. José Mourinho zou het anders hebben aangepakt. "Ik zou gezegd hebben dat ik een goal probeerde te scoren en kandidaat was voor de Puskas award (trofee van de FIFA voor mooiste goal, nvdr.)", grapte Mourinho.