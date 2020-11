Marcelo Bielsa niet te spreken over beslissing om supporters slechts bij enkele clubs toe te laten: "Ofwel overal, ofwel nergens"

Er is een belangrijke beslissing genomen in de Premier League. Zo worden er bij bepaalde clubs opnieuw supporters toegelaten. Bij andere clubs is het echter niet het geval en zij zijn dan ook niet tevreden.

Onder meer Manchester United, Manchester City en Leeds United mogen nog geen supporters ontvangen, terwijl ploegen als Chelsea, Arsenal en Liverpool wel een deel van hun fans mogen laten komen. Marcelo Bielsa, de trainer van Leeds United, vindt het niet kunnen. "Supporters hebben invloed op het resultaat. Ofwel laat je overal fans toe, ofwel nergens. Misschien moet er een regel komen dat fans pas opnieuw toegelaten zijn als elke club fans kan laten komen", vertelde Bielsa en staat te lezen bij SkySports.





