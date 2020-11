KVM-coach duikt in underdogrol in aanloop naar duel met rivaal komende zondag

Dat liet de coach van KV Mechelen bij Het Nieuwsblad noteren op de persbabbel voorafgaand aan het duel met Beerschot komend weekend. Zonder De Camargo, maar met Defour en het nodige zelfvertrouwen na de drie punten tegen Zulte Waregem gaan ze proberen de punten Achter de Kazerne te houden.

"Ik moest meteen terugdenken aan de promotiefinales toen ik hoorde dat Lawrence Visser als scheidsrechter werd aangeduid voor zondag" aldus Vrancken. Visser floot toen namelijk de terugwedstrijd van de finale. "De rivaliteit in 1B was leuk en gaf dat seizoen kleur, maar ondertussen is de strijdbijl begraven", vindt de coach van KV Mechelen.

Vrancken kijkt met het nodige respect maar ook met een gezonde dosis zelfvertrouwen uit naar het duel met Beerschot. "Ze voetballen met lef en hebben hun huidige plaats in de rangschikking zeker niet gestolen. Op papier zijn zij duidelijk favoriet, maar we bewezen dit seizoen al tegen elke ploeg te kunnen winnen."

Vrancken en Losada volgden samen de trainerscursus trouwens. Zondagnamiddag weten we of de KVM-coach een antwoord heeft kunnen vinden op het frivole voetbal van Hernan Losada en zijn mannen. De waardeverhoudingen liggen nu anders dan in maart 2019.