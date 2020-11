📷 Is Lionel Messi echt de "Goat"? Heatmap van het voorbije weekend toont aan van wel

FC Barcelona haalde het dit weekend met 4-0 van Osasuna. Lionel Messi maakte opnieuw indruk en kon ook zijn doelpuntje meepikken. Toch was het vooral zijn heatmap na de wedstrijd dat veel aandacht trok.

Lionel Messi maakt het voorbije weekend een knap doelpunt tegen Osasuna. Hij kreeg heel wat aandacht door zijn mooie hommage aan Diego Maradona, maar ook na de wedstrijd stond de sterspeler in de belangstelling.

Veel mensen vonden namelijk dat de heatmap van Messi verdacht veel weg had van een geit. Uiteraard was het een verwijzing naar de goat, ofwel de greatest of all time. De heatmap was te zien op SofaScore.