Alarm gaat af bij Dortmund: goalgetter Haaland heeft scheur in hamstring

Net wanneer alles nagenoeg perfect leek te lopen, gaat het dan toch mis voor Erling Haaland. De 20-jarige aanvaller heeft namelijk een scheur in zijn hamstring opgelopen.

Haaland was met 6 doelpunten deze campagne topscorer in de Champions League en wist in totaal al 16x te scoren in de Champions League. In de Bundesliga was hij dit seizoen al 10x trefzeker. Enorm veel, maar nog altijd 2 minder dan Lewandowski.

"Hij heeft misschien al te veel gespeeld. Hij zal niet meer in actie komen tot begin januari", klinkt het bij Dortmund-trainer Lucien Favre.

In de competitie heeft Dortmund wel een tikkeltje geluk dat ze Haaland net nu moeten missen. Met duels tegen Frankfurt, Stuttgart, Werder Bremen en Union Berlin in het verschiet, moet het niet tegen de grote ploegen spelen.