Turske spits evenaart Bale, Rooney en Ronaldo maar verlaat teleurgesteld het veld na hattrick in Champions League

De Turkse spits Irfan Kahcevi heeft er een uitstekende wedstrijd opzitten in de Champions League. In het duel tegen RB Leipzig wist hij een hattrick te maken voor zijn team Istanbul Basaksehir. Maar dat was niet voldoende want de Duitsers gingen in extremis toch met de overwinning lopen.

Het eerste doelpunt van Kahcevi viel net voor de rust en was het doelpunt van de hoop aangezien Leipzig 0-2 voor stond. Wanneer de Duitsers in de tweede helft 1-3 voorkomen, lijkt het kalf verdronken. Maar Kahcevi maakte toch nog de 2-3 en de 3-3. Zo leek Basaksehir op weg te zijn om een punt uit de brand te slepen. Evenaring Rooney Dan zou Kahcevi alleszins man van de match zijn bij de Turken maar het werd dan toch nog 3-4. Met zijn hattrick evenaart hij twee verschillende records. Hij is namelijk samen met Rooney de enige die een hattrick maakt in de Champions League met alle doelpunten van buiten het strafschopgebied. Evenaring Ronaldo-Bale Maar hij is nu ook naast Bale en Ronaldo de enige speler die een hattrick maakt op het kampioenenbal en toch nog verliest. Dat verlies zal zuur smaken, al zal hij zich kunnen troosten met de gedachte dat hij nu in een rijtje met enkele mooie namen staat te pronken.