Driedubbele opsteker voor KAA Gent met belangrijke kanttekening

Voor Wim De Decker is het al enkele wedstrijden behelpen in het offensieve compartiment. De voorbije drie matchen moest hij het zonder centrumaanvallers Roman Yaremchuk, Laurent Depoitre en Tim Kleindienst doen. Donderdag komt daar misschien verandering in.

KAA Gent heeft een 24-koppige selectie bekendgemaakt voor het duel van donderdagavond tegen Slovan Liberec in de Europa League. De Buffalo's zijn verheugd dat aanvallers Roman Yaremchuk, Laurent Depoitre en Tim Kleindienst weer in de selectie zitten. Hoera! Terug spitsen in de selectie! (*)

⁽﹡⁾ ʰᵒᵖᵉˡⁱʲᵏ ᵒᵒᵏ ᵃˡˡᵉᵐᵃᵃˡ ᶠⁱᵗ ᵍᵉⁿᵒᵉᵍ ᵒᵐ ᵗᵉʳᵘᵍ ᵗᵉ ˢᵖᵉˡᵉⁿ. #gntlib #UEL pic.twitter.com/BIW2Zp8o3F — KAA Gent (@KAAGent) December 2, 2020 Dat wil nog niet zeggen dat ze topfit zijn. Of ze ook effectief in actie kunnen komen donderdag valt nog af te wachten, maar het is alvast hoopgevend voor de Gent-fan. Zo zaten Depoitre en Kleindienst ook in de selectie voor het verloren duel tegen Zulte Waregem. Spelen zat er echter niet in zondag.





Volg KAA Gent - Slovan Liberec live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55 (03/12).