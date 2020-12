Meer dan alleen maar Club Brugge in de CL: must-win voor PSG en afwachten wat Lazio doet

In België zijn de meeste ogen woensdagavond gericht op Club Brugge. De wedstrijd tegen Zenit is cruciaal voor blauw-zwart om te overwinteren in Europa, maar er zijn nog topaffiches.

En dan kijken we uiteraard naar het andere duel in poule F. Borussia Dortmund ontvangt Lazio. De Duitse groepsleider wil revanche nemen voor de heenmatch (3-1). Als de Borussen winnen en Club doet hetzelfde, dan is de clash tussen Club en Lazio van volgende week een rechtstreeks duel om de tweede plaats.

United - PSG

Maar de topaffiche van woensdagavond is Manchester United - PSG. Zo is het uitkijken of Edinson Cavani in actie komt tegen zijn ex-club. Hij liet vorig weekend met twee goals alvast zien dat hij nog niet versleten is. Voor PSG is een zege broodnodig, want Leipzig, dat even veel punten heeft, neemt het op tegen Basaksehir. Een gelijkspel volstaat voor United.

In poule E strijden Krasnodar en het Rennes van Doku voor de derde plaats terwijl Sevilla en Chelsea, allebei met 10 punten achter hun naam, mikken op groepswinst. Het werd 0-0 in Londen. Als Chelsea wint of met meer goals gelijkspeelt is het zeker van de eerste plaats.

Dynamo Kiev en Ferencvaros hopen dan weer om te stunten tegen respectievelijk Juventus en groepsleider Barcelona.

