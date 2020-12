Lombaerts kent Zenit goed en waarschuwt: "Dat is echt geen optie voor hen vanavond"

Zenit St-Petersburg komt op bezoek in Brugge. Een hoogdag voor Nicolas Lombaerts, die zijn mooiste jaren beleefde bij de Russische ploeg. Hij weet ook hoe groot de druk er momenteel is.

Zenit kan vanavond uitgeschakeld worden door Club. En dat is niet volgens de plannen. "De coach kan zich niet permitteren om straks uitgeschakeld te worden zonder overwinning", vertelt Lombaerts in HLN. "De druk is al zo groot op Semak, laat staan dat ze er vanavond roemloos uitvliegen. Dat is écht geen optie. Niet voor het bestuur, maar ook niet voor de fans."

Zenit zit in een dip. De drie Russische ploegen hebben trouwens nog geen zege kunnen pakken in de Champions League dit seizoen. "En dat is niet goed voor de coëfficiënt, meer zelfs, een ramp voor het Russische voetbal. Portugal is al over hen gesprongen, waardoor er straks opnieuw slechts twee Champions League-tickets zijn. Russen hebben een groot eergevoel, dat vinden ze niet plezant."