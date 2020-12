PSG wint in United en zo komt het allemaal samen: Leipzig, United en PSG 9 punten

Manchester United was op de eerste speeldag met 1-2 gaan winnen op het veld van PSG maar op het veld van United zijn het de Parijzenaars die met de zege gaan lopen, met exact dezelfde score. Dat resultaat zorgt ervoor dat het razendspannend wordt in de groep.

Neymar zette de toon na amper 6 minuten door PSG op voorsprong te zetten. Even later moet De Gea redding brengen op een schot van Florenzi of het stond al 0-2. Via een gelukje valt de goal op het halfuur aan de overkant. Rashford probeert het van ver en zijn schot wijkt af waardoor Navas de bal niet meer kan stoppen. Bij een gelijkspel is Manchester United gegarandeerd door naar de volgende ronde.

In de tweede helft zijn de kansen vooral voor Manchester United Maar Martial en Cavani laten allebei een zeer grote kans liggen. Niet veel later kopt Marquinhos ook op de lat nadat Cavani dat al eens gedaan had aan het andere doel.

De winning goal komt niet van Cavani, ex-speler van PSG, maar wel van Marquinhos. De Braziliaanse verdediger van PSG zorgt ervoor dat de Parijzenaars alles nog in eigen handen hebben om door te gaan naar de volgende ronde. Ook een schot van Pogba kan daar niets meer aan veranderen.

Het wordt zelf nog 1-3. Rafinha biedt zijn landgenoot Neymar zijn tweede doelpunt van de avond op een dienblad aan.

Razendspannende groepsstand

Na 5 speeldagen hebben Manchester United, PSG en RB Leipzig allemaal 9 punten. Istanbul Basaksehir staat laatste met 3 punten en is uitgeschakeld. Op de laatste speeldag ontvangt PSG de Turken in een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden.

RB Leipzig en Manchester United zullen in een rechtstreeks duel uitmaken wie door gaat naar de volgende ronde. BIj een gelijkspel is dat United vanwege de 5-0 overwinning in de heenwedstrijd.