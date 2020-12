🎥 Van Jason Denayer tot Kevin De Bruyne: De 16 doelpunten van de Rode Duivels in de Nations League

Een belangrijk moment voor de Rode Duivels deze avond. Er zal namelijk geloot worden voor de volgende ronde van de Nations League. Het toernooi toont daarom nog eens een filmpje van alle doelpunten van de Rode Duivels in de groepsfase

De Rode Duivels zullen donderdagavond om 17.30 uur weten tegen welke ploeg ze het zullen moeten opnemen in de halve finales van de Nations League. Na het missen van de Final Four twee jaar geleden, hebben de Rode Duivels in deze editie de verwachtingen wel waar kunnen maken.

Daarbij maakten ze heel wat doelpunten. Zo scoorden de Rode Duivels in deze groepsfase 16 doelpunten in 6 wedstrijden. Jason Denayer scoorde het allereerste doelpunt voor onze nationale ploeg in deze editie en daarna volgden nog Romelu Lukaku, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Jeremy Doku.