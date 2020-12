🎥 Onbevreesde Rouches krijgen deksel op de neus in Schotland, erg bizar momentje bij doelpunt Cop: "Heeft hij al kinderen?"

Rangers en Standard maakten er een leuke donderdagavond van in Ibrox Park. Duje Cop was de held van de eerste helft, maar bekocht dat bijna met zijn nageslacht. De Schotten toonden dan weer hun kwaliteit na de pauze.

Standard had maar één keuze meer, wilde het nog Europees overwinteren. Dat was om te beginnen winnen in Schotland en dan ook nog thuis winnen van Benfica. Een moeilijke opdracht, zoveel was ook duidelijk. Montanier ging toch iet of wat roteren, al wilde hij dat niet zo gezegd hebben.

Sterke start

De Rouches geloofden wel in hun kansen en Duje Cop zorgde met een knappe actie op de linkerkant en dito voorzet voor het grote werk, Lestienne tikte na vijf minuten de 0-1 al tegen de touwen. Een knap begin van de Rouches.

De Luikenaars hadden een dik halfuur lang alles onder controle, want de thuisploeg kwam zelfs geen enkele keer voor doelman Bodart terecht. Op een eerste corner was het wel meteen raak: Connor Goldson trof raak.

Het zit Rouches opnieuw niet mee

Even had Standard nog hoop: op een strakke voorzet van Fai kon Duje Cop er 1-2 van maken enkele minuten voor de rust, nadat hij eerder al een assist had gegeven aan Lestienne. Bij het scoren van het doelpunt raakte hij met zijn edele delen vol de tweede paal, waarna hij enkele minuten moest bijkomen en niet verder kon.

Well, Duje Cop ’s going to be singing soprano... https://t.co/y3C9ANGwe8 — Richard Wilson (@timomouse) December 3, 2020

"Ik vroeg meteen aan jou of hij al kinderen had. Dat is verschrikkelijk om op die snelheid in botsing te komen", zag Wesley Sonck de crash ook meteen als erg pijnlijk in de studio's van Sporza. Pijnlijker nog was het handspel van Lestienne op een schot van Roofe: Tavernier vanop de stip met de 2-2.

Daar konden de Rouches na de pauze niet meer van herstellen. De Rangers herstelden het evenwicht en gingen erop en erover in een sterkere tweede helft van Schotse zijde. Arfield deed de Europese boeken dicht voor Standard, Bodart moest nog een paar keer erger dan 3-2 voorkomen.