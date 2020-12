"Vroeger zagen we ze enkel op TV", blijft Europees sprookje van debutant duren?

De 35-jarige routinier ontvangt vanavond met Granada als leider in groep E van de Europa League PSV Eindhoven. Voor de Spanjaarden kan het een historische avond worden. Ze hopen daarmee de goede flow terug te vinden. In november was het net allemaal wat minder.

Met een voorlopige tien op twaalf en de huidige puntenaantallen van achtervolgers PSV en PAOK Saloniki, heeft Granada vanavond genoeg aan een puntje tegen de Eindhovenaren om zich bij hun eerste deelname ooit meteen te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. "Ik kijk ernaar uit om de volgende pagina in de geschienis van deze club te kunnen schrijven" aldus Soldado op de persconferentie. "Van wedstrijden zoals vanavond moeten we vooral genieten". De ex-speler van onder andere Real Madrid, Valencia en Tottenham Hotspur voelt alleszins nog steeds voldoende passie. In november werd er in de eigen competitie drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Soldado maakt zich echter geen zorgen: "We weten van waar we komen en onze huidige stand in zowel de Europa League als La Liga blijft fantastisch voor een stad en club als Granada."