Tweede administratieve blunder bij Buffalo's in Europa League levert soap op: "De schaamte voorbij"

Niemand die weet wat het plan met of van Vadis Odjidja nu was, maar door het bizarre verhaal gaat AA Gent wel nog eens Europa rond. Alsof de 0 op 15 en de blunder met de schorsing van Sinan Bolat nog niet ernstig genoeg was.

Vadis Odjidja werd in de basis verwacht, maar hij haakte na de opwarming af en zo nam Dorsch zijn plaats in de basiself in. Odjidja zelf werd naar de bank verwezen, anders zou dat al als een wissel gelden moest hij op de bank zitten. Bizar verhaal Maar in het slot van de wedstrijd wilde De Decker de middenvelder alsnog tussen de lijnen brengen. Wat ook gebeurde. De vrouwelijke arbiter van dienst stond het echter niet toe, en dus moest Sven Kums meteen na zijn wissel opnieuw het veld in komen. De supporters zagen het met lede ogen aan en reageerden massaal via de sociale media. Dat moet toch de druppel zijn? Hoe amateuristisch kan een club geleid worden. De schaamte voorbij — Stefaan Dupré (@stefaandupre) December 3, 2020 Van de warm-up naar de tribune (gekwetst) naar het veld (genezen?) naar de kleedkamer (amateurisme). Het gaat goed bij onze blauw-witten #cobw #gntlib — Steven Robbens (@stevenrobbens) December 3, 2020 JAA HOOR! Wij maken naam in Europa. Dit zal de wereld rond gaan! WAT EEN AMATEURS.. Bij ons op vsv zijn ze beter voorbereid #gntlib — zet salim (@zet10616088) December 3, 2020 Wat een cinema is dees weer met Odjidja? 😂 #GntLib — Kimi (@KimiTomiDoll) December 3, 2020