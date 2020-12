Volg de loting van Final Four Nations League met Rode Duivels HIER LIVE!

De Rode Duivels zullen op weg naar het WK 2022 in een groep met vijf landen zitten. In oktober 2021 volgt namelijk de halve finale en mogelijk finale van de Nations League.

De eerste final four in Portugal werd door de Rode Duivels nog gemist, maar de tweede editie is er wél eentje met de Belgen.

Final Four

Begin oktober zal er in Italië worden gestreden voor de eindprijs. De loting voor de halve finales is op donderdag, om 17u30 in de vooravond.

De halve finales worden op 6 en 7 oktober gespeeld, de finale en de troostfinale op 10 oktober. Naast Italië zijn ook Spanje en Frankrijk mogelijke tegenstanders voor de Rode Duivels. U kan de loting hier straks LIVE volgen!