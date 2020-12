"Het blijft een verrassing, maar misschien was dit nog te hoog gegrepen voor De Decker"

Het heeft niet mogen zijn voor Wim De Decker. Na afloop van de partij tegen Slovan Liberec werd snel duidelijk dat het over en uit was voor WDD. Zo moet AA Gent alweer op zoek naar zijn vierde coach in de huidige jaargang.

Voetbalkrant.com sprak met Eric Van Meir over het ontslag van De Decker. Ondanks de slechte resultaten van de Buffalo's had Van Meir hier niet op gerekend.

"Ik vind het een verrassende zet. Wim De Decker is nog maar sinds juni daar en werd aangesteld om het defensieve compartiment te versterken als T2 van Jess Thorup. Dat lijkt me toch een functie voor de lange termijn. Dat hij dan nu ontslagen wordt, wil zeggen dat er iets verkeerd gelopen is. Hoe dan ook is het beschamend dat AA Gent al zijn derde coach van het seizoen buitengooide", aldus Van Meir.

"Het is een samenloop van omstandigheden die Gent gebracht heeft waar ze nu staan. Uiteraard zijn er enkele coronagevallen geweest en belangrijke spelers geblesseerd geraakt, maar de kern is ook te groot. Elke wedstrijd werden er 3,4,5 spelers gewisseld. Als de resultaten goed zijn, maalt bijna niemand daar om. Maar als het slecht, komt iedereen verhaal halen."

En zo zit het avontuur bij AA Gent er alweer op voor Wim De Decker na enkele intense en bewogen maanden. "Ik zeg dit met alle respect, maar ik denk dat deze functie op dit moment net iets te hoog gegrepen was voor De Decker. Het is een goede les voor hem, want het is helemaal anders uitgedraaid dan gepland. Als ze je de job van T1 aanbieden, kan je dat gewoon niet weigeren. Het is faliekant mislukt, maar ik denk niet dat dit zijn toekomst zal hypothekeren", aldus de analist en voormalige coach.

HVH

Dan rest de vraag: wat (lees: wie) heeft AA Gent nu nodig om weer onder de levenden te komen? "Hij gaf de voorbije maanden al aan dat hij ging wachten tot december (omwille van een medische ingreep, nvdr.), dus Hein Vanhaezebrouck lijkt de geknipte man te zijn. Dat zou een logische keuze zijn. Hein heeft bewezen dat hij een impact heeft op de groep en heeft in het verleden mooie resultaten behaald bij AA Gent. De Witte en Louwagie doen er in mijn ogen goed aan om hem weer aan boord te halen", besluit Eric Van Meir.