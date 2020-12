🎥 Vertonghen opent zijn rekening bij Benfica met deze buffelstoot

Jan Vertonghen heeft donderdagavond zijn steentje bijgedragen aan de kwalificatie van Benfica voor de zestiende finales van de Europa League. De Rode Duivel mocht eindelijk zijn eerste doelpunt vieren bij de Portugese topclub.

Vertonghen is onbetwiste titularis in het hart van de verdediging van Benfica sinds zijn komst naar Portugal. In zijn dertiende match voor 'As Águias' trof de linksbenige verdediger voor de eerste keer raak.

De Belgische recordinernational opende de score in de eenvoudige overwinning (4-0) tegen Lech Poznan in de Europa League.