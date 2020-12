UEFA heeft het beste elftal ooit in de Champions League gepubliceerd: gaan jullie akkoord met de gekozen spelers?

Sinds 2001 wordt elk jaar het 'Team of the Year' van de Champions League bekendgemaakt. De spelers die hier het vaakst voor werden geselecteerd, verdienden hun plekje in deze 'All-time XI' van de UEFA.

Volgende week is het zover. De laatste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League staan op het programma. Ondertussen maakte UEFA het beste Champions League-elftal aller tijden bekend.

Het lag voor de hand dat we Ronaldo en Messi zouden terugvinden in deze opstelling. Beide heren werden respectievelijk al veertien en elf keer geselecteerd in de opstelling met de beste spelers uit de Champions League.