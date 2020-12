Twee ex-spelers van Anderlecht en Kevin De Bruyne moeten prestigieuze award aan Wout Van Aert laten

Het kalenderjaar loopt op zijn einde en dan reikt de Vlaamse Bond van Sportjournalisten traditiegetrouw de Vlaamse Reus uit. Opnieuw kon er geen voetballer winnen.

Na zijn straffe prestaties in de Tour de France (twee ritzeges), klassieke zeges in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo en WK-zilver in het tijdrijden en de individuele wegrit kon het niet anders dan dat de Vlaamse Reus naar Wout Van Aert ging.

De wielrenner / veldrijder kreeg 715 stemmen in de verkiezing voor beste Vlaamse sporter van het kalenderjaar. Langeafstandsloper Bashir Abdi werd knap tweede met 320 punten. Twee voetballers strandden in de top-5.

Romelu Lukaku werd derde met 300 punten. Hij scoorde aan de lopende band bij de Rode Duivels en Inter Milaan. Kevin De Bruyne (vijfde, 217 punten) moest wielertalent Remco Evenepoel voor zich dulden.