Jeugdproduct van Anderlecht brak niet door in het eerste elftal, maar versierde transfer naar Serie A: "Ik heb geen spijt van mijn vertrek bij paars-wit"

Daam Foulon kende enkele goede seizoenen bij Waasland-Beveren. Deze zomer versierde hij zelfs een transfer naar het Italiaanse Benevento. De verdediger heeft geen spijt van zijn vertrek bij Anderlecht toen hij zijn eerste profcontract tekende bij een ploeg in degradatienood.

Anderlecht trok de voorbije twee seizoenen duidelijk de kaart van de jeugd, maar toch kregen enkele jeugdproducten nooit een kans in de hoofdmacht van paars-wit. Daam Foulon was vijf seizoenen actief bij de jeugd van Anderlecht, maar trok in 2018 de deur van Neerpede achter zich dicht. Hij tekende bij Waasland-Beveren.

"Ik heb nooit echt het gevoel gehad een kans te krijgen in het eerste elftal. Daarom tekende ik mijn eerste profcontract bij Waasland-Beveren. Ik heb geen spijt van mijn vertrek bij Anderlecht, ook al waren het enkele goede jaren", vertelt Daam Foulon aan La Dernière Heure.

Afgelopen zomer koos de 21-jarige verdediger voor een avontuur in de Serie A. Daam Foulon kwam al zeven wedstrijden in actie voor Benevento. De promovendus staat momenteel op een veilige dertiende plaats in de competitie. Drie januari komt AC Milan op bezoek. Daar zal Foulon het in een rechtstreeks duel opnemen tegen vriend Alexis Salemaekers. Ze doorliepen samen de jeugdreeksen bij Anderlecht.