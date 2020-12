Ex-goudhaantje van KAA Gent lijkt zijn draai gevonden te hebben in de Ligue 1 na een nieuwe treffer: OSC Lille wipt naar de tweede plaats in Frankrijk

Jonathan David beleefde een moeilijke aanpassingsperiode in Frankrijk. De Canadees kende een lange droge periode, maar lijkt na een tweede treffer zijn draai gevonden te hebben in de Ligue 1.

Het goudhaantje van KAA Gent vertrok deze zomer voor maar liefst 32 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Na een moeilijke start van het seizoen, inclusief een lange droogte, opende de Canadees zondagmiddag de score. Hij zette zijn ploeg op weg naar een belangrijke 2-1 overwinning tegen Monaco.

Het is ondertussen al zijn tweede treffer in de Ligue 1. De ex-speler van KAA Gent werd op het uur vervangen door Yusuf Yazici. Vijf minuten later verdubbelde de Turk, op aangeven van zijn landgenoot Burak Yilmaz, de score. In de slotfase viel nog een late aansluitingstreffer..

OSC Lille leeft momenteel op een roze wolk. Het kwalificeerde zich donderdag voor de volgende ronde van de Europa League, nu wipt het in de Franse competitie naar de tweede plaats. Het nadert tot op twee punten van Paris Saint-Germain.