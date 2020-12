Bob Peeters tevreden met opmars van Westerlo: "Iedereen vergeet dit als ze over Westerlo praten"

Bob Peeters was een tevreden man na de 2-1 overwinning tegen RWDM. De trainer van Westerlo prijst zijn spelers voor de 14 op 18 en vergeet niet vanwaar ze komen.

Achteraf was het bezoekende coach Liam Manning die de persconferentie opende door Westerlo te felicitieren, vooral met de tactiek. "Het was tactisch een van de moeilijkste wedstrijden die we de afgelopen weken gespeeld hebben", klonk het.

Bob Peeters ging ook even door op de tactiek van RWDM. "Ze speelden met Henkens op het middenveld, dat is een speler die we natuurlijk heel goed kennen aangezien hij ook bij Westerlo gespeeld heeft. Lommel is een heel goede ploeg geworden. Vroeger speelden ze wat meer verdedigender maar ze zijn uitgegroeid tot een van de meest aanvallende ploegen uit de reeks", schuwde Peeters ook de complimenten voor zijn collega niet.

Corona

Westerlo staat met een reeks van 14 op 18 op de derde plaats in 1B, iets waar Peeters ook heel fier op is. "Mensen vergeten dat snel maar we zijn een van de clubs geweest die als eerste zwaar getroffen is geweest door het coronavirus. De dokters zeggen dat het tot 6 maanden kan duren voor sommigen hun volledige longcapaciteit terughebben", vertelde de trainer van Westerlo.