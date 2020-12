Keuzestress voor Philippe Clement, verrassing in de basis op komst tegen Lazio?

Het duel in Rome tegen Lazio komt steeds dichterbij voor Club Brugge. En er is alleen maar luxestress voor Philippe Clement.

Even was er twijfel of Ruud Vormer fit zou raken voor het duel tegen Lazio na buikklachten, maar hij is helemaal klaar voor de trip naar Rome.

Ook Deli en Diatta zijn klaar geraakt. En daarmee is eigenlijk iedereen fit en kan Clement sportieve keuzes maken met oog op het duel om de tweede plaats in de Champions League.

Dennis of Okereke?

De belangrijkste keuze die Clement zal moeten doorhakken is die voorin. Emmanuel Dennis opnieuw de kans geven om zich aan Europa te laten zien?

Of in het primordiale duel dan toch kiezen voor Okereke, die snedig inviel tegen STVV én het winnende doelpunt lukte?