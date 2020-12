De énorme drive van Haaland samengevat in een schitterende anekdote: "Ik kreeg een telefoontje en hij was woedend"

Erling Braut Haaland is hét fenomeen op de Europese voetbalvelden. Mino Raiola schrikt nog steeds van zijn enorme drive. Een anekdote zegt alles.

Enkele weken geleden won Borussia Dortmund met 2-5-cijfers op het veld van Hertha BSC. Erling Braut Haaland was goed voor vier doelpunten, maar werd vroeger naar de kant gehaald om extra rust te nemen.

“Na die wedstrijd kreeg ik een telefoontje van Haaland”, lacht zaakwaarnemer Mino Raiola in TuttoSport. “Hij was woedend over zijn wissel. Hij vond het niet kunnen dat hij de kans niet had gekregen om nog een vijfde doelpunt te maken.”