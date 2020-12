Topmakelaar zet druk op Man United: "Best om hem nu te verkopen, want hij gaat niet verlengen"

Paul Pogba stond ooit te boek als één van de grootste talenten van Europa, maar die naam heeft hij nooit helemaal waar kunnen maken. Bij Manchester United zit hij tegenwoordig het meest van zijn tijd op de bank. En dat kan manager Mino Raiola niet verkroppen.

Raiola heeft druk gezet op het bestuur van Man U om de Fransman in januari te laten vertrekken. Zijn contract loopt in 2022 af en nu kunnen ze er nog veel geld aan verdienen. En een dik contract kwijtraken, want hij verdient 286.000 euro per week.

"Ik kan zeggen dat het voorbij is voor Paul Pogba bij Manchester United. Paul is ongelukkig bij United, hij is niet langer in staat om zich uit te drukken zoals hij wil en zoals van hem verwacht wordt", zei de topmanager in een gesprek met Tuttosport.

"Het is best om dit duidelijk uit te spreken, vooruit te kijken en geen tijd te verliezen met een schuldige te zoeken. Hij moet van team veranderen, hij moet van lucht veranderen. Ik denk dat de beste oplossing voor beide partijen is dat hij verkocht wordt in de volgende transferperiode. Anders riskeert United, met wie de relaties uitstekend zijn, hem kwijt te spelen zonder transfersom, want Paul is niet van plan om te verlengen."