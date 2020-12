Gent-manager Louwagie op gesprek bij federaal parket voor onderzoek-Propere Handen

We horen er bijna niets meer van, maar achter de schermen gaat het onderzoek Propere Handen gewoon door. In dat kader is Michel Louwagie, net als twee weken geleden, opnieuw verhoord in het onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in het Belgische voetbal.

Het federaal parket lost geen details over het verhoor, maar Louwagie werd waarschijnlijk opgeroepen als getuige en niet als verdachte. Het is geen geheim dat de Buffalo's graag beroep deden en doen op Mogi Bayat, één van de spilfiguren in Propere Handen. De gecontesteerde makelaar is opnieuw zeer actief in het Belgisch voetbal. Deze week kwam hij nog langs in de Ghelamco Arena om te onderhandelen met KAA Gent over zijn cliënt Hein Vanhaezbrouck.





