Racismegeval in Parijs zindert na: "De spelers hebben een statement gemaakt van een nooit eerder geziene dimensie"

Bizarre taferelen dinsdagavond in Parijs. Een mogelijk racismegeval zorgde ervoor dat de bal al na veertien minuten stopte met rollen. De wedstrijd wordt vandaag hervat met nieuwe scheidsrechters, maar het statement is gemaakt.

De Roemeense vierde scheidsrechter Sebastian Coltescuhad zou de T2 van Basaksehir ‘neger’ genoemd hebben, nadat die door arbiter Hategan naar de tribune werd gestuurd na fel protest op een scheidsrechterlijke beslissing.

Daarop besloot de voltallige ploeg van Basaksehir niet meer te willen voetballen, op aanraden van invaller Demba Ba. De speler was zelf vaak slachtoffer van racisme en voert actief de strijd tegen discriminatie.

Voorpaginanieuws

Het topic domineerde uiteraard de krantenkoppen in de Franse media. “Ze zullen voor altijd de eersten zijn. Door het terrein te verlaten hebben de spelers van Basaksehir en PSG een statement gemaakt van een nooit eerder geziene dimensie en een ongelooflijk belang", klinkt het in Le Parisien.

Maar ook internationaal beroert het de gemoederen. "Stop het racisme", kopt AS in Spanje. Terwijl Mirror Sport in Groot-Brittanië twee volledige artikels wijdt over racisme in het voetbal op de voorpagina van haar krant.