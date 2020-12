Italiaanse media geven flinke schouderklop aan Club Brugge: "De ogen van de Lazio-spelers stonden wijd open van angst"

Als supporter van Lazio kun je toch moeilijk tevreden zijn met de wedstrijd van de 'Biancocelesti' tegen Club Brugge. De nonchalante Romeinen lieten zich tegen tien Bruggelingen nog bijna de kaas van het brood eten.

De Italiaanse media zijn dan ook niet mals voor de Lazio-spelers, maar prijzen ook de vechtlust van Club Brugge. La Gazetta dello Sport heeft het over een "sensationele wedstrijd tussen Lazio en Club Brugge" waarin “de deklat Lazio redt van de vernedering.”

“Toen ook Mignolet naar voren kwam, stonden de ogen van de Lazio-spelers wijd open van angst. Vrouwen en kinderen eerst. Maar finaal omarmt het wel de gedroomde achtste finale van de Champions League", staat ook nog te lezen in de roze sportkrant.

Corriere dello Sport heeft het dan weer over “een historische, pijnlijke, dromerige, schreeuwerige nacht waarbij het venijn in de staart zat met sensationele poging die in minuut 93 tegen de lat ging.”

Ook La Repubblica beseft dat Lazio goed wegkwam. "Missie volbracht voor Lazio, maar wel met heel veel spanning aan het einde. De Romeinen lieten verschillende kansen liggen om de match vroegtijdig dood te maken.”