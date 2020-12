Karim Benzema kan geweldige statistiek in de Champions League voorleggen

Al sinds 2009 komt Karim Benzema uit voor Real Madrid. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo werd de rol van Benzema steeds belangrijker. Met 173 goals in 358 wedstrijden werd de Fransman, die dit jaar nog 33 jaar zal worden, onmisbaar in Madrid.

Niet alleen in de Spaanse competitie maar ook in de Champions League toonde hij al zijn neus voor goals. Met 69 goals in de Champions League doet hij duidelijk beter dan Henry en Trezeguet.

De Franse topspits heeft in Madrid nog een contract tot juni 2022.

Karim Benzema for Real Madrid:



⚽️ More goals than Puskas

🎯 More assists than Zidane

🏆 More trophies than C. Ronaldo



The most underappreciated player of his era? pic.twitter.com/gKEMbBzEc9